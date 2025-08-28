Ministerio de Seguridad denuncia penalmente agresiones contra Milei durante acto electoral

"El Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal por los delitos de intimidación pública y atentado a la autoridad agravados por coparticipación criminal, a raíz del ataque perpetrado el pasado 27 de agosto contra la caravana encabezada por el presidente de la Nación", informó un comunicado oficial de la cartera dirigida por Bullrich.

Durante el acto de este miércoles en la provincia de Buenos Aires, Milei debió ser evacuado por incidentes con manifestantes opositores que arrojaron piedras y otros objetos contra la camioneta descubierta en la que viajaba, una situación que derivó en enfrentamientos entre algunos de los concentrados y efectivos policiales.

"Los videos públicos y las averiguaciones realizadas a partir del material publicado en sitios abiertos, indican la posibilidad verosímil de un obrar conjunto de un grupo de más de tres personas convocados y organizados para tal fin", expresó el ministerio en la denuncia radicada en el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó este jueves que "dos personas fueron detenidas y ya se encuentran a disposición de la justicia por atentar contra el presidente de la Nación y la comitiva que lo acompañaba".

Adorni aclaró también que el presidente se encuentra en un "excelente estado de salud" tras los incidentes y criticó "el silencio de algunos paladines de la democracia y de los derechos humanos, con vocación selectiva para repudiar atentados".

Los incidentes de este miércoles tuvieron lugar durante una caravana electoral en la localidad de Lomas de Zamora, bastión de la oposición peronista en la provincia de Buenos Aires, a menos de dos semanas de los comicios legislativos provinciales a celebrarse en el distrito el próximo 7 de septiembre.

Los manifestantes, que expresaron su repudio a la gestión de Milei y su malestar por las recientes denuncias de corrupción en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), agredieron al mandatario mientras avanzaba por la arteria principal de la localidad bonaerense.

Este jueves, el mandatario describió la agresión en su contra como "una situación aberrante" y dijo que no se dejará "amedrentar".

El presidente y varios miembros del Gobierno responsabilizaron directamente al kirchnerismo (facción del peronismo) por el ataque, pese a que la protesta que desencadenó los incidentes incluyó a representantes de distintos sectores y organizaciones.