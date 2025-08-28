Muere en Polonia el piloto de un F-16 que se estrelló al prepararse para una exhibición

Cracovia (Polonia),28 ago (EFE).- El piloto de un avión de combate F-16 falleció este jueves en Radom (centro de Polonia) al estrellarse el aparato durante los entrenamientos previos a una exhibición aérea programada para este fin de semana.