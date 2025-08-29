Brasil notifica a EE.UU. del inicio de las consultas para responder al arancel del 50 %

São Paulo, 29 ago (EFE).- La Embajada de Brasil en Washington notificó este viernes al Gobierno de Estados Unidos sobre el inicio de las consultas para estudiar la aplicación de la Ley de Reciprocidad contra el arancel del 50 %, según confirmaron a EFE fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores.