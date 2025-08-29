Estados Unidos estrena trenes de alta velocidad valorados en 2.450 millones de dólares

El primer tren NextGen arribó a la estación Unión en Washington D.C desde Boston, luego de recorrer una distancia de 770 millas en 7 horas, según informó la Empresa Nacional de Ferrocarriles de Pasajeros (Amtrak), lo que implica una velocidad media de 110 millas por hora (unos 177 kilómetros por hora), muy inferior a las de las líneas en Europa, China o Japón.

Los vehículos, que solo se van a usar en esa ruta en la costa noreste estadounidense, están valorados en más de 2.450 millones de dólares y las 28 unidades comenzarán funciones de forma escalonada hasta 2027, según detalló Amtrak.

Los trenes sustituyen a los Acela, de 25 años de antigüedad, y están capacitados para llevar un 27 % más de pasajeros en cada viaje pueden alcanzar una velocidad máxima de 257 kilómetros por hora, siendo más rápidos que sus predecesores, según la compañía.

Sin embargo, las vías empleadas impiden que los convoyes puedan alcanzar mayores velocidades medias.

La francesa Alstom fue la empresa encargada de fabricar los nuevos trenes en sus instalaciones ubicadas en Nueva York y el proyecto utilizó componentes de más de 190 proveedores en Estados Unidos.

La empresa es conocida por desarrollar proyectos similares en Francia y Canadá y calificó este proyecto como "un desafío visto muy pocas veces" debido a que se tuvo que adaptar la estructura antigua del corredor noreste.

Para los viajeros, utilizar este servicio tendrá tarifas variadas dependiendo de las distancias y la antelación con la que se realice la compra del boleto.

Un viaje de ida y vuelta comprado con antelación costaría entre 130 y 190 dólares.