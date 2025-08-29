La SIP otorga al periodista colombiano Daniel Coronell premio a la libertad de prensa

La organización, con sede en Miami, destacó en un comunicado que Coronell, presidente de Noticias de Univision, es "una de las voces más influyentes y respetadas del periodismo en la región" a pesar de haber enfrentado "amenazas y persecuciones que lo obligaron al exilio".

El presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, describió al periodista, de 60 años, como alguien que "encarna los valores más altos de la profesión periodística".

"Su trabajo incansable, su liderazgo en medios de alcance continental y su defensa de la libertad de prensa, incluso en los momentos más adversos, lo convierten en un referente para todos quienes creemos en el poder del periodismo libre e independiente", añadió.

Otros periodistas que han recibido este premio de la SIP son Juan Lorenzo Holmann Chamorro (Nicaragua), Jineth Bedoya (Colombia), Magdalena Ruiz Guiñazú (Argentina) y Roberto Cox (Estados Unidos), así como de forma colectiva y póstuma a periodistas mexicanos asesinados y al periodismo en el exilio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El galardón será entregado en una ceremonia que tendrá lugar durante la 81 Asamblea General de la SIP en Punta Cana, República Dominicana, del 16 al 19 de octubre próximo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La SIP, compuesta por más de 1.300 publicaciones de las Américas, es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión.