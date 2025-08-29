Prohíben el atún en los comedores escolares de París, Lyon y otras ciudades francesas

"Hemos decidido aplicar el principio de precaución", explica la 'número dos' del Ayuntamiento de Lille, Charlotte Brun, que en una entrevista emitida este viernes por la emisora France Info justifica esa prohibición con el argumento de que "la reglamentación europea no es suficientemente protectora para la salud, sobre todo para la salud de los niños".

Estas siete ciudades, que juntas representan una población de 3,5 millones de habitantes y que están todas gobernadas por coaliciones de izquierdas, se amparan en particular en la posición de las asociaciones ecologistas Bloom y Foodwatch, que desde octubre habían lanzado una alerta por la presencia de cantidades de mercurio en el atún que consideran peligroso.

Lo hicieron después de encargar a un laboratorio un test aleatorio en 148 latas de atún en conserva que mostró que en todas se detectaba mercurio y que en más de la mitad la concentración era superior a los 0,3 miligramos por kilo, que es el límite para otros pescados como las anchoas o el bacalao.

La cuestión es que en el caso del atún, la concentración máxima autorizada por la reglamentación europea es de un miligramo por kilo, pero las asociaciones ecologistas señalan que eso se aplica en el producto fresco, mientras en conserva eso significa que puede ser de 2,7 miligramos por kilo, ya que el mercurio está más concentrado en la materia deshidratada.

A partir de ahí, los siete ayuntamientos avisan de que no revisarán la prohibición del atún mientras no se reduzca la concentración máxima autorizada de mercurio al nivel de otros pescados, a 0,3 miligramos por kilo.

Brun recuerda que para la Organización Mundial de la Salud (OMS) el mercurio es "una de las diez sustancias químicas gravemente preocupantes para la salud" y añade que para los niños "es un peligro inmediato".

Por su parte, la Federación de las Industrias de Alimentos Conservados ha reaccionado con un comunicado en el que insisten en que "las empresas respetan la reglamentación en vigor y ningún producto en el mercado supera el umbral reglamentario de un miligramo por kilo".

Además, cuestiona el protocolo utilizado por las ONG en sus test porque no cumple con las reglas, lo que explicaría las diferencias en sus resultados.

A ese respecto, los industriales explican que en enero publicaron "todos los resultados de los controles de los ocho últimos años" que ponen en evidencia que las concentraciones de mercurio eran "de media tres veces inferiores al umbral reglamentario".