Puerto Rico registra más "tránsito" de aeronaves de EE.UU. por tensión con Venezuela

"Me consta que se están viniendo distintos tipos de naves, helicópteros y aviones de índole militar a Puerto Rico en forma de tránsito", declaró la gobernadora de este Estado Libre Asociado a EE. UU.

González apuntó en una conferencia de prensa que estas naves utilizan la Base Aérea Muñiz de la Guardia Nacional de EE. UU.

La gobernadora hizo hincapié en que no existe ninguna declaración oficial por parte de EE. UU. para reactivar alguna base militar o para retomar las prácticas militares en las islas municipio de Vieques y Culebra, ubicadas en el este del archipiélago.

"En este momento, nosotros no tenemos ningún email, ninguna carta, ningún documento oficial solicitándole al Gobierno de Puerto Rico abrir ninguna facilidad militar", enfatizó la mandataria.

Sus declaraciones se producen un día después de que el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Arturo Garffer, no descartara la posibilidad de una reactivación militar en la antigua base Roosevelt Roads y en Vieques ante el aumento de la tensión en el Caribe.

La Marina de Estados Unidos utilizó Vieques y parte de Culebra como campo de tiro hasta mayo de 2003, y a pesar de la retirada de la Marina, la limpieza de los restos de munición sin detonar en ambas islas aún no ha finalizado.

Ante las declaraciones de Garffer, varios grupos políticos y sociales han expresado su rechazo a la reactivación de las bases militares en Puerto Rico, entre ellos Madres contra la Guerra.

Esta organización detalló hoy en un comunicado que Puerto Rico tiene alrededor de 77.800 cuerdas (305.754 kilómetros cuadrados) actualmente ocupadas por instalaciones militares: la base Buchanan, el Fuerte Allen, la Base Aérea Muñiz y el Campamento Santiago, así como partes de las bases Ramey y Roosevelt Roads.

"NUNCA han pagado ni un centavo por ocupar nuestra tierra, nuestro aire, nuestro mar", denunció Madres contra la Guerra, que añadió que "muchas de las bases son contaminadas con basura tóxica, desechos de todo el engranaje de municiones y bélicos".

Estados Unidos ha desplegado en los últimos días más de 4.000 militares, entre ellos unos 2.000 marines, además de aviones, barcos y lanzamisiles para patrullar en las aguas cercanas a Venezuela y el Caribe para combatir a los carteles del narcotráfico.

Esta movilización se enmarca en un aumento de la presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, sobre quien la Administración de Donald Trump duplicó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura.