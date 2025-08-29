Putin y Xi se reunirán el 2 de septiembre para abordar relaciones bilaterales

"Para el 2 de septiembre está programada una reunión en Pekín entre el presidente de la Federación Rusa, Vladímir Putin, y el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, para tratar diversos temas de la agenda bilateral e internacional", señaló el Kremlin en un comunicado.

Según la nota, las partes han preparado un "solido paquete" de acuerdos de cara a ese encuentro, el sexto contacto entre los líderes de Rusia y China en lo que va de 2025.

Según el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov, Putin y Xi tendrán "mucho tiempo" para hablar cara a cara.

"Naturalmente, se discutirá el estado y las perspectivas de cooperación en diversas áreas, y los líderes abordarán los problemas globales y regionales más importantes", señaló.

Además, Putin y Xi tratarán las relaciones con Estados Unidos, dijo.

"Nuestro presidente ha prometido a Xi Jinping que le informará detalladamente sobre los resultados de su reunión con el presidente estadounidense (Donald) Trump el 15 de agosto en Alaska, así como sobre otros contactos con los estadounidenses, incluido por teléfono", dijo.

Además, ambos líderes tienen previsto "ofrecer sus evaluaciones" de la actual situación en Ucrania.

El Kremlin declaró hoy que Moscú y Pekín coinciden en que el potencial de la asociación ruso-china aún está lejos de plasmase, en vísperas de la visita de cuatro días que iniciará el próximo domingo a China el presidente de Rusia.

Putin llegará en la tarde del domingo a Tianjin, donde participará en la cumbre del Organización de Cooperación de Shangái (OCS).

Desde allí el mandatario ruso se desplazará a Pekín para reunirse con Xi y el día 3 de septiembre asistirá al desfile militar con ocasión del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.