El acalde de Chicago ordena a los funcionarios locales no colaborar con agentes federales

Miami (EE.UU.), 30 ago (EFE).- El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó este sábado una orden ejecutiva que instruye a todos los departamentos de la ciudad a no colaborar con el Gobierno federal, adelantándose a una posible militarización de la urbe, con la que ha amenazado la Administración de Donald Trump, para combatir el crimen.