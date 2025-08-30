Grupo de artistas judíos interrumpe un concierto de la BBC en Londres en apoyo a Palestina

"La MSO tiene sangre en sus manos", gritaron los activistas de 'Jewish Artists for Palestine' (Artistas judíos por Palestina) durante la actuación del viernes de la orquesta australiana en el majestuoso Royal Albert Hall de la capital británica, que alberga cada año los conciertos de verano de la BBC, más conocidos como 'BBC Proms', según se observa en vídeos publicados en redes sociales.

"Con esta acción, enviamos un mensaje claro: rechazamos la financiación, la censura y la complicidad sionistas en nuestras instituciones culturales", escribió el colectivo en un comunicado publicado posteriormente en su página web.

De acuerdo con 'Artistas judíos por Palestina', la Orquesta Sinfónica de Melbourne "silenció" al pianista Jayson Gillham por dedicar una actuación a los periodistas asesinados en Gaza y está financiada principalmente por la Fundación Gandel, que, según el grupo, son "partidarios abiertos del genocidio en Gaza y asociados de larga data del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu".

"Vosotros silenciasteis a Jayson Gillham. La MSO es cómplice del genocidio. Silenciáis a artistas"; gritó el colectivo en el Royal Albert Hall, recibiendo un abucheo general de los asistentes al concierto.

"Como artistas y profesionales culturales judíos, denunciamos y desmantelamos la complicidad de la BBC, el Royal Albert Hall y la Orquesta Sinfónica de Melbourne", dijo 'Jewish Artist for Palestine' en el comunicado.

"Hacemos un llamamiento a todos los trabajadores culturales para que se alcen en sus propias instituciones contra el continuo 'apartheid', genocidio y limpieza étnica de Israel en Palestina", concluyeron.

'Jewish Artists for Palestine' se define como un grupo de "judíos antisionistas" que trabajan en el sector cultural y las industrias creativas en el Reino Unido al que le consterna la "instrumentalización" de la identidad judía para "deslegitimar" la causa palestina, según la descripción de su página web.