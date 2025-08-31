Más de 300 toneladas de ayuda parten de Génova para sumarse a la Flotilla hacia Gaza

Entre los tripulantes de las cuatro embarcaciones que parten desde Génova se encuentran miembros del Colectivo Autónomo de Trabajadores Portuarios (Calp), conocido por su oposición al tránsito de armas en los puertos italianos y su apoyo a la causa palestina.
El fuerte respaldo ciudadano a la iniciativa quedó patente anoche, cuando cerca de 40.000 personas, incluida la alcaldesa, Silvia Salis, participaron en una marcha por las calles de la ciudad para "acompañar" hasta el puerto la ayuda recogida por Music For Pace y Calp para unirse a la Flotilla Global Sumud hacia Gaza.
Un río de antorchas, velas, linternas, móviles, mecheros recorrió las calles genovesas, junto a banderas de Palestina y de la paz, pancartas con las palabras «Stop Genocide» y «Free Palestine», para apoyar la misión, que intentará romper pacíficamente el bloqueo naval de ayuda humanitaria impuesto por Israel frente a la Franja.
El material enviado desde Génova llegará al puerto de Catania, donde será transferido a los barcos italianos de la flota Global Sumud, compuesta por embarcaciones procedentes de 44 países.
«Estoy muy orgullosa de ser la alcaldesa de esta ciudad", dijo Salis, pues "la respuesta que se ha dado estos días con la recogida de alimentos para Palestina y la avalancha de ciudadanos que se han manifestado es algo realmente conmovedor. Toda la ciudad está al lado de la misión que está a punto de partir y la apoyará en todos sus pasos".