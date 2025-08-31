Unos 800.000 alumnos franceses no regresarán mañana al colegio por una alerta de temporal

La alerta naranja, la segunda más grave de una escala de cuatro, llevó a las Prefecturas de ambos departamentos a adoptar esa medida preventiva debido al temporal previsto. Los 800.000 alumnos afectados representan en torno al 7 % del total en Francia (12 millones de alumnos).

La Prefectura de Bocas del Ródano, donde está la ciudad de Marsella -la segunda más poblada de Francia con cerca de 1 millón de habitantes-, anunció que entre esta media noche hasta las 10 horas del lunes 1 de septiembre se esperan precipitaciones que podrían oscilar localmente "de los 100 milímetros a los 150 milímetros cada hora".

Por su parte, las autoridades del departamento del Var, cuya principal ciudad es Tolón (180.000 habitantes), aseguraron que "las guarderías, las escuelas de primaria y secundaria y los institutos estarán cerrados, mientras los transportes escolares se suspenderán".