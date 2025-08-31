Xi "apoya la adhesión" a la OCS de Armenia y Azerbaiyán tras su acuerdo de paz

En sus entrevistas por separado con el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, y con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, Xi aseguró que China apoya la adhesión de ambos países a la OCS, según comunicados publicados por la Cancillería china.

El mandatario chino abogó por reforzar la cooperación en diversos ámbitos con ambos países del Cáucaso durante los encuentros.

Los dos mandatarios caucásicos se encuentran en Tianjin para participar hoy y mañana en la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, a la que también asisten el presidente ruso, Vladímir Putin, y el primer ministro indio, Narendra Modi, entre otros líderes.

Aliyev y Pashinián firmaron el pasado 8 de agosto en la Casa Blanca un acuerdo que establece una hoja de ruta para poner fin a casi cuatro décadas de enfrentamientos armados.

"Armenia y Azerbaiyán se comprometen a cesar los combates de forma definitiva, abrir el comercio, permitir los viajes, restablecer relaciones diplomáticas y respetar la soberanía y la integridad territorial mutuas", declaró el presidente estadounidense, Donald Trump.

El acuerdo de paz está pendiente del referéndum constitucional en el que los armenios deben retirar toda referencia al territorio de Nagorno Karabaj, enclave azerbaiyano habitado por armenios y conquistado por Bakú en 2023, en el preámbulo de su constitución.

Tanto Aliyev como Pashinián asistirán el 3 de septiembre en Pekín al desfile por el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, en el que China exhibirá su poderío militar.

La OCS cuenta entre sus miembros a China, Rusia, India, Pakistán, Irán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, cubriendo aproximadamente el 40 % de la población mundial, además de países observadores y socios de diálogo, entre los que figuran Armenia y Azerbaiyán desde 2015, aunque ambos han expresado su voluntad de convertirse en miembros de pleno derecho.

El grupo carece de cláusulas de defensa mutua, a diferencia de la OTAN, y se presenta como un foro para la cooperación política, económica y en seguridad.