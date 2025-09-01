Aumento del 2,18 % de las ventas de coches nuevos en Francia en agosto

La plataforma de fabricantes de coches PFA indicó este lunes en un comunicado que entre enero y agosto se comercializaron 1.126.905 automóviles particulares, lo que significa un descenso del 7,1 % si se compara con el mismo periodo de 2024.

En agosto, el ascenso de las ventas benefició sobre todo a los dos grupos franceses, con un incremento del 2,28 % para Renault, con 21.579 unidades, y del 1,74 % para Stellantis con 23.040.

En el caso del grupo del rombo, ese ascenso se debió a la progresión de la marca Renault (+7,50 % con 13.108 coches), que compensó el descenso de Dacia (-6,42 % con 8.259).

Para Stellantis, lo más significativo fue el alza del 30,88 % de la marca Citroen (+30,88 % con 6.353 automóviles) y la baja de Peugeot (-1,07 % con 11.748) y de Opel (-12,26 % con 2.189).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al margen de los fabricantes franceses, Volkswagen sufrió un recorte del 8,04 % con 13.338 coches BMW progresó un 22,87 % con 5.114, Toyota descendió un 5,12 % con 6.714 o Hyundai subió un 18,96 % con 5.917.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En los ocho primeros meses del año, la mayor parte de los grupos vieron sus ventas a la baja como Stellantis (-10,5 % a 283.962), Volkswagen (-3,5 % con 157.260), Toyota (-12,3 % con 76.286), Hyundai (-15,4 % con 50.341) o Daimler (-19 % con 26.583).

La única excepción fue el grupo Renault, que incrementó sus matriculaciones entre enero y agosto un 1,1 % hasta 281.621 automóviles.

En el conjunto de Francia, los vehículos eléctricos representaron un 17,7 % del total de las ventas entre enero y agosto, cuando en el mismo periodo de 2024 habían supuesto un 16,8 %.

Más importante fue el incremento de los híbridos, que pesaron un 50,9 % en los ocho primeros meses de 2025, comparados con el 39,8 % en ese mismo periodo de 2024.

Frente a eso, la cuota de mercado de los de gasolina disminuyó al 22,8 % (frente al 31,8 %) y la de los diesel al 5 % (comparado con el 7,8 %).