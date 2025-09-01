La flotilla regresa a Barcelona por el mal tiempo y estudia cuándo volver a partir a Gaza

La tormenta que descargó sobre el litoral catalán sorprendió en alta mar a la flotilla y se tomó, por seguridad, la decisión de regresar al Puerto de Barcelona, en concreto al muelle de la Marina, donde están celebrando una reunión para decidir cómo y cuándo volver a partir, explicaron fuentes cercanas a la flotilla.

Las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla zarparon de Barcelona a las 15:00 horas (13.00 GMT) de ayer domingo entre gritos de "Palestina libre".

Entre las 300 personas que se enrolaron en esta misión humanitaria se encuentra la activista sueca Greta Thunberg, quien apeló a la "resistencia" de la ciudadanía ante el "fracaso" de los gobiernos con el "genocidio" perpetrado por Israel en Gaza.

También participa en la expedición la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, quien recordó que la capital catalana fue "la primera ciudad europea en romper relaciones con Israel".

La propia Thunberg anunció la flotilla el pasado 10 de agosto como "el mayor intento de romper el asedio ilegal israelí sobre Gaza", con "docenas" de embarcaciones que, el 4 de septiembre, confluirán con barcos salidos de otras zonas del Mediterráneo, como Italia o Túnez.

Desde entonces, la Global Sumud Flotilla, que cuenta con la participación de 44 países, ha recibido muestras de apoyo del activismo social de toda España, así como de actores y actrices de renombre internacional, como la estadounidense Susan Sarandon o el irlandés Liam Cunningham, presente en el puerto de Barcelona.

Junto al actor español Eduard Fernàndez, Cunningham hizo público el mensaje póstumo grabado por una niña palestina de 5 años que daba detalles de la música que quería que sonara en su funeral si resultaba muerta.