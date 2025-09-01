Una misión del FMI analiza la evolución de la economía de la República Dominicana

Asimismo, evaluará el impacto de factores externos en el desempeño económico nacional, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Hacienda y Economía, con cuyo titular, Magín Díaz, se reunió este lunes la misión del organismo crediticio internacional.

El programa de trabajo incluye la revisión de los resultados económicos del primer semestre del año, las proyecciones para la segunda mitad del año, así como las principales líneas del presupuesto de 2026, el marco fiscal de mediano plazo y los planes de gestión y financiamiento de la deuda pública con horizonte hasta 2035, precisó la información.

La misión está encabezada por Ricardo Llaudes, jefe de misión para la República Dominicana, e integrada por Geraldo Peraza, Nate Arnold, Pamela Madrid-Angers y Manuel Rosales Torres.

La visita, que se extenderá hasta el 12 de septiembre e incluye reuniones con autoridades del Banco Central de la República y con otros organismos clave, es parte de la revisión anual del Artículo IV del Acuerdo Constitutivo, un proceso que el FMI realiza regularmente con sus países miembros, con el objetivo de evaluar el desempeño económico, analizar las políticas vigentes y ofrecer asesoría técnica que contribuya a la estabilidad macroeconómica y financiera.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La economía dominicana registró una expansión interanual de 2,9 % en julio, superior a la de 1,1 % de junio, sustentada principalmente por un mejor desempeño relativo de los renglones minería, zonas francas, construcción y servicios, de acuerdo con los datos más recientes del Banco Central.