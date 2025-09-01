Video de la persecución: hallan droga en camioneta con chapa paraguaya en Brasil

Agentes de la Polícia Rodoviária Federal (PRF) brasileña realizaron hoy una persecución a una camioneta con chapa paraguaya en Porto Amazonas, región de Campos Gerais, luego de que el conductor haya realizado una maniobra para huir de la inspección en un peaje.

Según consta en un video difundido por la institución, el conductor retrocede e intenta escapar de los policías hasta llegar a un camino de tierra para bajarse del vehículo. Pese a su intento de fuga a pie, fue capturado por los uniformados.

Dentro de la camioneta se encontraron varios paquetes de marihuana y el peso total de la droga fue de 1001 kilos, es decir, una tonelada.

Destino de la droga era Curitiba

El conductor, cuya identidad y nacionalidad no se dieron a conocer, reportó que había salido desde Foz de Iguazú y su cargamento tenía como destino la ciudad de Curitiba.

