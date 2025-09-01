Vucic y otros líderes llegan a Pekín por el aniversario del fin de Segunda Guerra Mundial

Vucic, que ha viajado en numerosas ocasiones a China, ha descrito al país asiático como “el amigo más preciado” de Serbia.
Belgrado fue uno de los primeros gobiernos europeos en sumarse a la iniciativa de las Nuevas Rutas de la Seda y, en 2024, ambos países elevaron sus relaciones a un “comunidad de futuro compartido” tras la firma de una declaración conjunta entre el presidente serbio y su homólogo chino, Xi Jinping, durante la visita de este último al país balcánico.
Junto a Vucic, también está previsto que asistan al acto el primer ministro eslovaco, Robert Fico -único líder de la Unión Europea que acudirá-, quien afirmó antes de viajar que quiere "expresar su respeto a todos los que hicieron sacrificios en la guerra contra el fascismo" y rendir homenaje al pueblo chino.
Asimismo, se espera la presencia del presidente ruso, Vladímir Putin, y del norcoreano, Kim Jong-un, que partió el lunes de Pionyang en un tren blindado, de acuerdo a su Cancillería.
Los presidentes de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, y de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, así como el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, llegaron en tren a Pekín desde la ciudad de Tianjin, donde participaron en la reciente cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).
El desfile comenzará mañana 3 de septiembre a las 09:00 hora local (01:00 GMT), tendrá una duración de unos 70 minutos y contará con 45 formaciones militares y un sobrevuelo aéreo.
Xi pronunciará un discurso y pasará revista a las tropas en la emblemática plaza de Tiananmen.
La capital china se ha visto sujeta en las últimas semanas a múltiples restricciones al tráfico y al transporte público y a una mayor presencia policial, mientras las autoridades ultiman los preparativos del evento.
La Segunda Guerra Mundial transcurrió de forma paralela a la invasión japonesa de China (1931-1945) y a la guerra civil entre nacionalistas y comunistas en China (1927-1949), quienes acordaron una tregua para hacer frente, de forma conjunta, a las tropas japonesas.