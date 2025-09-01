Xi Jinping critica duramente el comportamiento “intimidatorio” en el orden mundial

Xi Jinping exhortó a los líderes, entre ellos Vladímir Putin de Rusia y Narendra Modi de India, a “adherir a la equidad y la justicia... oponerse a la mentalidad de la Guerra Fría, la confrontación campal y el comportamiento intimidatorio”.

La Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), celebra una cumbre de dos días con sus diez países participantes: China, India, Rusia, Pakistán, Irán, Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán y Bielorrusia, junto a otros 16 países afiliados como osbervadores o “socios de diálogo”.

China y Rusia se han referido a la OCS como una alternativa a la OTAN.

“La actual situación internacional se vuelve caótica e interconectada”, declaró Xi a los asistentes.

“Las tareas de seguridad y desarrollo que enfrentan los estados miembros se vuelven más desafiantes”, agregó.

“Mirando atrás, pese a los tiempos tumultuosos, hemos alcanzado el éxito al practicar el espíritu de Shanghái”, señaló en referencia al nombre del grupo.

“Mirando al futuro, con el mundo enfrentando turbulencia y transformación, debemos continuar con el espíritu de Shanghái, mantener nuestros pies en la tierra, avanzar con determinación y realizar mejor las funciones de la organización”, expresó.