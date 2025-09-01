Mundo

Xi Jinping critica duramente el comportamiento “intimidatorio” en el orden mundial

El presidente chino, Xi Jinping, criticó el lunes el “comportamiento intimidatorio” en el orden mundial al inaugurar una cumbre con líderes del mundo en la ciudad norteña de Tianjin.

Por ABC Color
01 de septiembre de 2025 - 01:30
El presidente chino, Xi Jinping, asiste a una sesión de fotos para los participantes de la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) 2025 en el Centro de Convenciones y Exposiciones Meijiang de Tianjin, China.
El presidente chino, Xi Jinping, asiste a una sesión de fotos para los participantes de la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) 2025 en el Centro de Convenciones y Exposiciones Meijiang de Tianjin, China.SUO TAKEKUMA / POOL

Xi Jinping exhortó a los líderes, entre ellos Vladímir Putin de Rusia y Narendra Modi de India, a “adherir a la equidad y la justicia... oponerse a la mentalidad de la Guerra Fría, la confrontación campal y el comportamiento intimidatorio”.

La Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), celebra una cumbre de dos días con sus diez países participantes: China, India, Rusia, Pakistán, Irán, Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán y Bielorrusia, junto a otros 16 países afiliados como osbervadores o “socios de diálogo”.

China y Rusia se han referido a la OCS como una alternativa a la OTAN.

La actual situación internacional se vuelve caótica e interconectada”, declaró Xi a los asistentes.

“Las tareas de seguridad y desarrollo que enfrentan los estados miembros se vuelven más desafiantes”, agregó.

“Mirando atrás, pese a los tiempos tumultuosos, hemos alcanzado el éxito al practicar el espíritu de Shanghái”, señaló en referencia al nombre del grupo.

“Mirando al futuro, con el mundo enfrentando turbulencia y transformación, debemos continuar con el espíritu de Shanghái, mantener nuestros pies en la tierra, avanzar con determinación y realizar mejor las funciones de la organización”, expresó.

