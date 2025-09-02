Al menos 54 palestinos muertos en nuevos ataques israelíes este martes

Entre los 34 hay cinco miembros de una misma familia que fallecieron en bombardeos aéreos en Yabalia y en diferentes barrios de la ciudad de Gaza, según el recuento del hospital Al Shifa y de la Clínica Sheikh Radwan.+

Otras nueve personas han muerto mientras esperaban cerca del punto de distribución de Netzarim, en el centro de la Franja, para recoger la comida que entra desde Israel, según datos del hospital Al Awda, en Nuseirat.

Y, en el sur, el hospital Nasser ha reportado la muerte de cuatro personas por bombardeos israelíes contra Jan Yunis, más otros seis cuando iban a recoger comida cerca de esta urbe.

Desde finales de mayo, las muertes de palestinos cerca de los puntos de distribución de ayuda gestionados por la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, por sus siglas en inglés) y en asaltos a camiones cargados con comida han sido diarias, según los datos difundidos por los hospitales, el Gobierno gazatí y organizaciones como la Cruz Roja.

En total, desde el inicio de la ofensiva en Gaza en octubre de 2023 más de 63.633 palestinos han muerto, la mayoría de los cuales son mujeres, niños y ancianos, según las autoridades de la Franja.