Bigelow estremece en Venecia con 'A House of Dynamite': hay que reducir el arsenal nuclear

"Espero que esta película sea una invitación a decidir qué hacer con todas estas armas", dijo Bigelow, que señaló que para ella habría que iniciar una reducción del arsenal de armas nucleares. "Espero que se reduzca algún día, pero mientras, realmente estamos viviendo en una casa de dinamita".

Ese es el título de una película llena de tensión y de rostros conocidos -Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Anthony Ramos o Jason Clarke-, que se divide en tres puntos de vista para contar los mismos 19 minutos en los que los altos cargos estadounidenses tienen que decidir qué hacer ante la llegada de un misil nuclear cuyo origen se desconoce.

Con una vertiginosa narración, la película destripa el proceso de toma de decisiones en Estados Unidos con una vocación casi de documental, a la que se añade la parte humana de cada uno de los implicados.

El guionista, Noah Oppenheim, quería que la historia reflejara "la realidad de nuestro mundo desde los albores de la era nuclear" sin situarla en un momento concreto porque "la dinámica geopolítica no es el verdadero objetivo" del filme.

"Ahora hay nueve países con arsenales nucleares y bastantes armas para destruir la civilización varias veces", resaltó el guionista deñ filme, Noah Oppenheim, que consideró casi "un milagro" que "no haya ocurrido ya algo terrible", teniendo e cuenta que en algunos países, como EE.UU, "una sola persona, el presidente, puede autorizar su uso".

Oppenheim, experiodista que fue presidente de NBC News, utilizó sus contactos de aquella época en la Casa Blanca o el Pentágono para dotar de realidad a la película, conociendo cada detalle de cómo se producirían las reuniones de los altos cargos, cómo serían las salas o el protocolo a seguir en una situación como la que plantea la película.

Tanto que para Elba, que interpreta al presidente estadounidense, casi fue como filmar un documental. "Fue muy intenso y ultra realista sobre lo que entendíamos que podría pasar". "Agradezco no haberme visto nunca en esa situación y haber tenido que decidir qué hacer", agregó el actor británico.

Además de reconocer que no tendría el valor para involucrarse en política, algo en lo que estuvo de acuerdo Rebecca Ferguson, que señaló que el filme le había hecho "entender mejor la fragilidad en la que vivimos incluso en las épocas de paz".

Y sobre qué harían en la situación de sus personajes, recibiendo de primera mano una información que puede salvar a sus familias y que se supone que no pueden compartir, ambos volvieron a estar de acuerdo.

"Permanecer haciendo tu trabajo ¿podría hacerlo? Yo creo que trataría de llevar a mi familia lo mas lejos posible", reconoció la actriz sueca, mientras que Elba, en un tono menos serio, afirmó: "yo llamaría a mi mujer y creo que después a Kathryn".

Una película rodada de forma magistral, para la que Bigelow utilizó hasta una veintena de cámaras a la vez en un intento de demostrar la importancia para la población de estar mejor informados.

Puso como ejemplo que por ejemplo nadie habló con las familias de las víctimas del 11S para contarles qué había pasado en detalle o contarles cómo había sido la búsqueda de Osama Bin Laden.

Bigelow, que fue recibida con una ovación en la sala de prensa, confió en que la película abra un debate sobre un asunto que es global, que afecta a todos y que a ella le interesa mucho.

"Tengo que estar apasionada por un tema para comprometerme absolutamente con él" y hacer una película, reflexionó la que es la primera mujer que ganó un Óscar a mejor dirección por 'The Hurt Locker" ('En tierra hostil', 2008).