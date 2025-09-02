Cámara Granada (España) formará a directivos de la multinacional mexicana Alsea

Diecisiete directivos de Alsea, líder en el sector de restauración con más de 75.000 colaboradores en todo el mundo y una facturación de más 3.600 millones de euros en 2024, cursarán una edición exclusiva del MBA & Leadership Challenges impartido por la Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de Cámara Granada, con sede en la ciudad homónima en el sur español.

El programa, que también formará a otros 5 directivos de la multinacional americana Strada, comenzará el 18 de septiembre en las instalaciones del Sagardoy School en la capital española y abordará áreas clave del negocio desde una perspectiva estratégica y de futuro.

El alumnado contará con un claustro de profesores de máximo prestigio que facilitará una experiencia dinámica y participativa de aprendizaje para que adquieran un mejor conocimiento de ellos mismos y de las claves del mercado, desde el liderazgo a la gestión de objetivos, personas y recursos.

Entre los profesores destacan José Manuel Velasco, que ha sido director de comunicación de Renfe, Unión Fenosa y FCC; Dolores Genaro, presidenta de la Sección de Fiscalización y consejera en el Tribunal de Cuentas; Enrique Berruezo, director global de Controlling y Análisis Económico en Cosentino; o Juan González, que ha sido socio director en Boston Consulting Group y director de Desarrollo Estratégico en Indra.

Con un enfoque práctico y metodologías activas como el método del caso, el máster ofrece una experiencia formativa completa, incluyendo visitas a empresas e instituciones y trabajo sobre casos reales de negocio.

La directora de Personas & ASG Alsea Europa, Mar Romero, ha subrayado la importancia que el proyecto tiene para la compañía al señalar que el máster supone incrementar el valor, las capacidades y los conocimientos clave para seguir impulsando a nuestro talento hacia su mejor versión.

"En Alsea creemos firmemente en el desarrollo de nuestros líderes para conseguir los objetivos con un claro sentido humano y estamos convencidos de que esta alianza con la Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de Cámara Granada nos permitirá alcanzarlos con un grado de excelencia muy marcado", ha añadido.

Por su parte, el director Académico del MBA y director de Recursos Humanos para España y Portugal de Strada, Jaime Santamaría, ha detallado que el programa está focalizado en el desarrollo integral de líderes empresariales y consolida a Granada como nodo de formación internacional.