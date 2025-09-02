Constructores en México piden duplicar inversión en infraestructura rumbo al Mundial 2026

El presidente de la CMIC, Luis Méndez Jaled, explicó en conferencia de prensa que mientras la inversión en obra pública se mantiene en torno al 2,5 % del producto interno bruto (PIB), sería necesario elevarla a por lo menos el 4 % para atender las necesidades del país.

“Lo hemos dicho, se requiere prácticamente el doble. En otros años no muy lejanos se invertía hasta el 4 % del PIB, hoy estamos en 2,5 %”, señaló.

El líder del sector consideró que un billón de pesos (más de 53.000 millones de dólares) sería un buen monto para infraestructura, de cara a la presentación del Paquete Económico para 2026; aunque admitió que se sabe que “no va a ser así”.

“Es muy complicado por los compromisos, los gastos irrecuperables, por los compromisos de los programas sociales, por los temas fiscales”, comentó.

En este sentido, recordó que en países de la región, como Chile y Colombia, el impulso a la infraestructura ha estado ligado a planes de inversión de largo aliento.

El líder de los constructores subrayó que la insuficiencia de recursos se refleja en un sector que acumula 14 meses de retrocesos, con pérdidas estimadas de entre 8 % y 12 %.

La CMIC destacó que la Copa del Mundo 2026 representa una oportunidad para detonar proyectos, pero también un reto mayúsculo por la falta de preparación en infraestructura urbana.

Entre los principales riesgos mencionó el déficit en alcantarillado, la necesidad de modernizar la movilidad y las carencias en infraestructura turística en las sedes participantes, entre ellas Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

“Sabemos que el Mundial detona muchas cosas, pero hoy la Ciudad de México y otras de las ciudades tienen un déficit muy importante”, dijo, al tiempo que estimó que el mayor reto es garantizar movilidad eficiente y servicios urbanos adecuados en menos de un año.

Además, Méndez Jaled reveló que el sector tendrá reuniones con los gobernadores de los estados sedes de la copa en este país: Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. También detalló que la Cámara organiza un congreso sobre infraestructura turística para coordinar esfuerzos con las autoridades estatales.

A la par de los recursos, la CMIC subrayó la importancia de utilizar tecnología e inteligencia artificial en la planeación de proyectos, pues Méndez Jaled sostuvo que plataformas digitales y herramientas de análisis permiten garantizar transparencia, trazabilidad y eficiencia, reduciendo sobrecostos y retrasos que históricamente han afectado a la obra pública.

La Cámara reiteró su disposición a colaborar con el Gobierno para definir mecanismos de inversión que combinen recursos públicos y privados, bajo un marco de certidumbre jurídica y uso de nuevas tecnologías.