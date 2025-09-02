El Ejecutivo del este de Libia acusa a la ONU por el deterioro de la seguridad en Trípoli

Trípoli, 2 sep (EFE).- El Ejecutivo del este de Libia, tutelado por el mariscal Jalifa Haftar, responsabilizó este martes a la misión de la ONU en el país (UNSMIL) de las tensiones actuales en Trípoli y aseguró que la seguridad en el oeste, bajo el control del Gobierno de Unidad Nacional (GUN), es su "prioridad extrema", indicó en un comunicado.