Justicia turca destituye a la cúpula provincial de Estambul del mayor partido opositor CHP

Estambul, 2 sep (EFE).- Un juzgado de Estambul admitió este martes a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía contra la cúpula provincial del CHP en Estambul, el principal partido de la oposición, y decretó como medida cautelar la destitución de diez miembros de su dirección.