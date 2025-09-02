La Cámara de Comercio de España concederá a Emilio Estefan el premio 'Amigos de España'

Miami (EE.UU.), 2 sep (EFE).- El Foro de Marcas Renombradas Españolas concederá a Emilio Estefan, Adrienne Arsht, Jorge M. Pérez y Jorge Plasencia el premio 'Amigos de España', un galardón que reconoce a personalidades que fortalecen los lazos con el país ibérico.