La hija de Kim, considerada como la "más probable sucesora", acompaña a su padre en Pekín

El tren de Kim Jong-un llegó este martes a Pekín, donde asistirá al desfile militar que China celebrará mañana, miércoles, con motivo del 80.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

Se cree que la joven, de quien no se ha revelado oficialmente edad ni nombre, podría llamarse Kim Ju-ae, y estuvo ayer al lado de su padre en una recepción oficial que hizo el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, en la capital china, según la agencia surcoreana Yonhap.

La presencia de la hija del líder norcoreano en actos públicos ha ido en aumento, lo que ha llevado al Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur a pensar que podría ser su sucesora, si bien no descartan que existan otras posibilidades.

La joven estuvo en 2023 junto a su padre y su madre, Ri Sol-ju, en la tribuna desde donde presenciaron un desfile militar con motivo del aniversario de la creación del ejército del país, en que además de soldados se exhibieron misiles balísticos de alcance intercontinental (ICBM) y armas nucleares tácticas.

También apareció en los medios estatales por primera vez el 19 de noviembre de 2022, cuando acompañó a su padre a presenciar el test de un misil balístico intercontinental (ICBM). Expertos de la inteligencia surcoreana apuntaron entonces a que podría ser la hija mediana de Kim.

Seúl cree que Kim y su esposa tuvieron tres hijos en torno a 2010, 2013 y 2017.

Tras una de sus extravagantes visitas a Corea del Norte para reunirse con Kim Jong-un, el exjugador de baloncesto estadounidense Dennis Rodman dijo públicamente en 2013 que cogió en brazos "a su hija Ju-ae", un bebé por entonces.

Los medios norcoreanos rara vez difunden información sobre los familiares cercanos de la dinastía Kim, que gobierna el país con mano de hierro desde los años cuarenta, pero la situación ha evolucionado desde la subida al poder de Kim Jong-un y, especialmente, con la exposición de las mujeres de la familia.

Según la inteligencia surcoreana, en la visita que Kim Jong-il realizó a China en 2010 estuvo acompañado de Kim Jong-un, quien, a la postre, se convertiría en su sucesor.

Kim Jong-un se encuentra en Pekín para asistir al desfile conmemorativo del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, en el que China exhibirá su poderío militar y en cuyos márgenes podría reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, y con el mandatario ruso, Vladímir Putin.