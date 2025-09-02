La Policía indonesia sigue centrando la investigación del caso de Muñoz en dos sospechosos

El jefe de la Policía de Senggigi (Lombok Occidental), Putu Kardhianto, que colabora en la investigación, dijo a EFE que las pesquisas siguen abiertas, pero centradas de momento en dos únicos sospechosos.

Se trata de dos hombres en la treintena: un trabajador del hotel Bumi Aditya, donde se alojaba Muñoz, y un exempleado del mismo establecimiento.

El agente dijo que la investigación, a cargo de la comisaría de Lombok Occidental, a la que reporta la de Senggigi , "se ha hecho desde el principio en colaboración con la Policía de Yakarta y la Interpol" y que el plan es que siga en manos de agentes de la isla.

Según las investigaciones, Muñoz fue asesinada premeditadamente por los dos hombres en la madrugada del 2 de julio en su hotel, con intención de robarle.

Los familiares y amigos de Muñoz han transmitido sus sospechas de que haya más personal del hotel implicado en el presunto crimen.

El cuerpo de la española fue hallado el pasado sábado en una playa de la turística zona de Senggigi, a medio kilómetro de su hotel.

De acuerdo con la investigación, había ido siendo trasladado de sitio, y en un principio estuvo cuatro días en un cuarto de almacenamiento del hotel.

El policía de Senggigi dijo que es posible que este martes se revele la autopsia de la española, ávida viajera que acostumbraba a pasar largas temporadas en Lombok.

Los dos sospechosos permanecen detenidos en un calabozo de la comisaría de Lombok Occidental.

La Policía dio con ellos a través de la geolocalización del teléfono móvil de Muñoz.