La UE, dispuesta a ayudar a Sudán tras eñ deslizamiento de tierra que causó mil muertos

“El equipo de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea (ECHO) en Sudán está preparado para coordinar la ayuda en caso necesario”, indicó Lahbib a través de un mensaje en redes sociales.

La comisaria belga alertó de que la zona donde se produjo el desastre que sepultó a todo el pueblo de Tasrin está “muy aislada, lo que dificulta el acceso de la ayuda humanitaria, especialmente en medio de la guerra” en el país.

El deslizamiento de tierra ocurrió el pasado domingo en Tasrin, en la región de Jebel (monte) Marra, del estado de Darfur Central, y fue provocado por las fuertes lluvias que azotaron la zona durante los últimos días, según informó en un comunicado el Movimiento/Ejército de Liberación de Sudán (SLM/A, en sus siglas en inglés), grupo armado que controla la zona.

El SLM/A señaló que "la información preliminar indica que todos los habitantes de la aldea (Tasrin), estimados en más de mil personas, perdieron la vida, con excepción de un solo superviviente".

Ante esta situación, el gobernador de Darfur, Minni Arko Minawi, pidió este martes "ayuda internacional urgente".

"Insto a las organizaciones humanitarias internacionales a intervenir urgentemente y a brindar apoyo y asistencia en este momento crítico", escribió Minawi en sus cuentas en las redes sociales.