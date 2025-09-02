Milán pierde un 1,61% lastrada por el sector de defensa y la incertidumbre arancelaria

Roma, 2 sep (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este martes en negativo y su índice selectivo FTSE MIB bajó un 1,61 % hasta los 41.727,58 puntos, lastrada por el sector bancario y de defensa, en una sesión marcada por el declive de la eurozona y la incertidumbre arancelaria.