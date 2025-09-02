Nestlé capea en bolsa el shock por la destitución de su consejero delegado

Ginebra, 2 sep (EFE).- Las acciones de Nestlé en la Bolsa de Zúrich cerraron la jornada con una leve caída del 0,74 % pese al desplome inicial en la apertura del parqué, un día después de que el gigante de la alimentación anunciara el cese fulminante de su consejero delegado, Laurent Freixe, tras descubrirse que ocultaba una relación sentimental con una subordinada directa.