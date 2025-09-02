Países de UE gastarán 2,1 % del PIB en defensa en 2025, estima Agencia Europea de Defensa

La AED espera que los Veintisiete en conjunto gasten en defensa este año 381.000 millones de euros a precios constantes de 2024, por encima de los 343.000 millones destinados el año pasado, que supusieron el 1,9 % del PIB de la UE.

Además, la AED destacó que el plan de la Comisión Europea para movilizar 800.000 millones de euros para la defensa en los próximos cuatro años, presentado el pasado marzo, probablemente impulsará el gasto por encima de lo previsto en la actualidad.

El informe recalca, asimismo, que los 343.000 millones gastados en 2024 suponen un incremento del 19 % con respecto a 2023.

La Agencia Europea de Defensa indicó que el año pasado veinticinco Estados miembros incrementaron su gasto en defensa en términos reales y solo dos (Irlanda y Portugal) lo redujeron ligeramente.

Además, en 2024 el gasto por militar en activo alcanzó la cifra de 249.000 euros, frente a los 211.000 euros en 2023.

En cuanto a la inversión en investigación, desarrollo y adquisición de equipos de defensa, alcanzó el año pasado los 106.000 millones de euros, el 31 % del gasto total en defensa de la UE. La AED espera que este 2025 la inversión en defensa siga creciendo y se acerque a los 130.000 millones de euros.

Dentro de la inversión en defensa, la destinada a la adquisición de equipos de defensa alcanzó los 88.000 millones de euros el año pasado, un 39 % más que en 2023. En 2025, la Agencia Europea de Defensa espera que se superen los 100.000 millones de euros.

En cuanto al gasto en investigación y desarrollo, se espera que en 2025 llegue a los 17.000 millones de euros, tras los 13.000 millones registrados el año pasado.

Pese a los incrementos de la UE en el gasto en defensa, el informe recuerda que en 2024 el gasto en defensa de Estados Unidos llegó a los 845.000 millones de euros en precios corrientes, el 3,1 % de su PIB.

La Agencia Europea de Defensa también se refirió al esfuerzo que supondrá alcanzar el nuevo objetivo de gasto militar de la OTAN.

En la cumbre de líderes de la Alianza celebrada en La Haya en junio, se acordó un nuevo objetivo de gasto en diez años que se eleva al 5 % del PIB (un 3,5 % para gasto militar puro y un 1,5 % para gasto relacionado).

La AED afirma en su informe que pasar del 2 % al 3,5 % en gasto militar puro exigirá "inversiones considerables de muchos Estados miembros" y que se necesitarán 254.000 millones de euros adicionales, de modo que la cifra total llegue aproximadamente a los 635.000 millones de euros frente a la estimación de 381.000 millones para 2025.