Un nuevo terremoto de magnitud 5,2 golpea la zona afectada por el seísmo en Afganistán

Asadabad (Afganistán), 2 sep (EFE).- Un nuevo seísmo de magnitud 5,2 golpeó este martes las zonas del oriente de Afganistán donde las autoridades ya han registrado más de 1.400 muertos y más de 3.100 heridos tras el seísmo del pasado domingo.