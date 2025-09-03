Bruselas defiende que el arancel del 15 % de EEUU es "el mejor acuerdo posible"

"Estados Unidos es nuestro socio comercial más importante y también nuestro socio más importante en muchos otros campos", dijo Weyand ante la comisión de Comercio del Parlamento Europeo.

Pero las relaciones comerciales transatlánticas atravesaban un momento muy "volátil" desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca el pasado enero, relató la alta funcionaria germana que negoció el acuerdo comercial del Brexit entre la UE y el Reino Unido como escudera del francés Michel Barnier.

"Lo que más necesitábamos era restablecer un cierto nivel de estabilidad y previsibilidad para nuestros ciudadanos y empresas", declaró Weyand, quien aseguró que el acuerdo marco alcanzado el pasado 15 de julio entre Trump y la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, proporciona "confianza y abre la puerta a una colaboración estratégica con EEUU".

La directora general de Comercio subrayó que Estados Unidos aplicará un arancel "todo incluido" del 15 % a los productos de la UE y renunciará a otras tarifas.

Además, el pacto incluye "excepciones significativas" a una serie de productos, como corcho o aviones y partes de avión, fármacos genéricos y sus ingredientes o precursores químicos.

"También conseguimos el compromiso de que Estados Unidos considerará otros sectores y productos importantes para nuestras economías y cadenas de valor, para incluirlos en la lista de productos a los que sólo se aplicarán las tarifas de Nación Más Favorecida", agregó.

Ese principio es una regla habitual en el comercio internacional, que establece que un país debe extender a todos los países la tarifa más favorable concedida a un socio comercial.

"Este es, por supuesto, un tema de ulteriores conversaciones con Estados Unidos", dijo Weyand, que celebró en particular que el pacto de Trump y Von der Leyen ya haya conseguido reducir el arancel para los coches europeos del 27,5 al 15 %, que se aplicará de forma retroactiva desde el pasado 1 de agosto, si bien EEUU aún no ha adoptado formalmente esa decisión.

Además, se mostró esperanzada con la posibilidad de que los productos farmacéuticos, los semiconductores o la madera se incluyan también en ese techo arancelario del 15 %.

En todo caso, y pese a las concesiones de importación a Estados Unidos, Weyand subrayó que la Comisión dejó claro a Trump que la Unión Europea no va a renunciar a su "autonomía reguladora".

"Nuestras reglas y nuestra capacidad para legislar en interés público permanecen intactas, ya sea en alimentación, salud, normas de seguridad o protección digital", señaló.

En todo caso, la alta funcionaria dijo que en toda negociación es necesario mirar "cuál es la alternativa" y, en este caso, el resto de opciones eran más desfavorables para la UE.

"Es el mejor acuerdo posible. Garantiza el acceso de la UE al mercado estadounidense", insistió Weyand, quien agregó que, en los bienes que EEUU no produce o no puede producir para cubrir todo su mercado, la UE compite con otros exportadores y, en ese sentido, el arancel del 15 % le coloca en una situación más ventajosa que otros con tarifas más altas.

Ante las críticas de distintos eurodiputados de la comisión parlamentaria ante el acuerdo, la directora general pidió que no se le echara "la culpa" a Bruselas de la política arancelaria de Estados Unidos.

"Nosotros no somos los responsables de esto. Pensamos que los aranceles son impuestos a ciudadanos y empresas y que es negativo aplicarlos", indicó Weyand.

La negociadora subrayó que se intentó un acuerdo de cero aranceles para ambas partes, pero no fue posible, y negó que el acuerdo sea desfavorable para la UE.

"No hay ni un sólo país que haya conseguido un acuerdo al nuestro. Ni uno solo", apuntó la alemana, quien añadió que "si los Veintisiete hubieran negociado de manera individual, el resultado habría sido muy distinto".