China exhibe drones con IA y misiles en el desfile por el fin de la Segunda Guerra Mundial

Pekín, 3 sep (EFE).- China mostró este miércoles drones equipados con inteligencia artificial, misiles hipersónicos y aviones de alerta temprana de nueva generación durante el desfile militar celebrado en Pekín por el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.