Detienen a 25 migrantes venezolanos en un club de Trinidad y Tobago

De acuerdo a las autoridades trinitenses, la operación llevada a cabo por agentes de la Unidad Antisecuestros, la Rama de Guardia y Emergencias y la División de Inmigración, tuvo lugar entre la 1:00 hora local (5:00 GMT) y las 5:30 (9:30 GMT) de la madrugada del 30 de agosto.
Los venezolanos fueron entregados a la División de Inmigración para ser deportados.
Las autoridades de Trinidad y Tobago indicaron que se han llevado a cabo operaciones similares en otras partes del país insular durante el mes de agosto.
La cercanía de Trinidad y Tobago con Venezuela ha llevado a muchos venezolanos a emigrar al país vecino.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) aseguró en enero que durante 2024 brindó ayuda a alrededor de 2.000 venezolanos que suelen arriban a Trinidad y Tobago navegando a través de rutas marítimas irregulares.