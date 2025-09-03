Detienen a 25 migrantes venezolanos en un club de Trinidad y Tobago

San Juan, 3 sep (EFE).- La Guardia Costera de Trinidad y Tobago informó este miércoles que arrestó a 25 migrantes venezolanos, 23 mujeres y dos hombres, en el club para adultos 'Classic Seamen', ubicado en el municipio de San Fernando, en el este del país caribeño.