Mundo

Detienen a 25 migrantes venezolanos en un club de Trinidad y Tobago

San Juan, 3 sep (EFE).- La Guardia Costera de Trinidad y Tobago informó este miércoles que arrestó a 25 migrantes venezolanos, 23 mujeres y dos hombres, en el club para adultos 'Classic Seamen', ubicado en el municipio de San Fernando, en el este del país caribeño.

Por EFE
03 de septiembre de 2025 - 20:10
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2330

De acuerdo a las autoridades trinitenses, la operación llevada a cabo por agentes de la Unidad Antisecuestros, la Rama de Guardia y Emergencias y la División de Inmigración, tuvo lugar entre la 1:00 hora local (5:00 GMT) y las 5:30 (9:30 GMT) de la madrugada del 30 de agosto.

Los venezolanos fueron entregados a la División de Inmigración para ser deportados.

Las autoridades de Trinidad y Tobago indicaron que se han llevado a cabo operaciones similares en otras partes del país insular durante el mes de agosto.

La cercanía de Trinidad y Tobago con Venezuela ha llevado a muchos venezolanos a emigrar al país vecino.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) aseguró en enero que durante 2024 brindó ayuda a alrededor de 2.000 venezolanos que suelen arriban a Trinidad y Tobago navegando a través de rutas marítimas irregulares.

Enlace copiado