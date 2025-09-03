Empresa de transporte de Lisboa dice que cumplió con protocolo de manutención de funicular

En un comunicado, Carris precisó que en concreto "fueron realizados y respetados" todos los protocolos, tanto el de manutención general, que se produce cada cuatro años y que tuvo lugar por última vez en 2022, y el de reparación intercalada, que se lleva a cabo cada dos años y que se produjo en 2024.
Asimismo, destacó que "se cumplieron de forma escrupulosa los programas de manutención mensual, semanal y la inspección diaria".
La empresa declaró que ha abierto "de inmediato" una investigación junto con las autoridades para averiguar las causas de este accidente.
Inaugurado en 1885, el funicular conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto, en pleno corazón turístico de Lisboa.
