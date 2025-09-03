Empresa de transporte de Lisboa dice que cumplió con protocolo de manutención de funicular

Lisboa, 3 sep (EFE).- Carris, la empresa de transporte urbano de Lisboa, afirmó que ha cumplido con todos los protocolos de manutención en el Ascensor de Gloria (Elevador da Glória), el funicular del centro de la ciudad que descarriló este miércoles causando 15 muertos y 18 heridos, cinco de ellos graves.