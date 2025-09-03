Israel acusa a Macron de "intervenir" tras pedir visados para diplomáticos palestinos

"El presidente Macron está muy interesado en las visas para Estados Unidos de los funcionarios de la Autoridad Palestina", escribió Saar en su cuenta de X.

"Macron intenta intervenir desde el exterior en un conflicto en el que no es parte, de una manera completamente desconectada de la realidad sobre el terreno después del 7 de octubre (de 2023, el día que comenzó la guerra en Gaza)", añadió el ministro israelí.

Según Saar, las acciones del mandatario francés "socavan la estabilidad de la región, arrastran al sistema internacional hacia medidas unilaterales, son peligrosas y no traerán paz ni seguridad".

Macron pidió el martes a Estados Unidos que revierta su negativa a conceder visados a los altos cargos y diplomáticos palestinos de cara a la conferencia internacional del próximo 22 de septiembre en Nueva York, en la que se debatirá la creación de un Estado palestino que conviva con Israel, y calificó esa decisión de "inaceptable".

Ese mismo día, el presidente francés afirmó también que "ninguna ofensiva, ningún intento de anexión o de desplazamiento de poblaciones frenará el reconocimiento de Palestina como Estado".