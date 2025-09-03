Justicia de UE rechaza recurso de Zalando contra su designación de gran plataforma digital

En 2023 la Comisión Europea designó a Zalando como "plataforma en línea de muy gran tamaño" porque el número mensual medio de destinatarios activos de la plataforma en la UE era superior al umbral de 45 millones (o 10 % de la población de la Unión), es decir, más de 83 millones.

Esa designación implica para la empresa quedar sujeta a obligaciones adicionales destinadas a proteger a los consumidores y a luchar contra la difusión de contenidos ilícitos.

Zalando impugnó esa decisión ante el Tribunal General, un recurso que la corte con sede en Luxemburgo desestimó hoy, confirmando la decisión de la Comisión.

Según el Tribunal General, la plataforma Zalando es una "plataforma en línea" de gran tamaño porque vendedores terceros comercializan en la misma productos, en el marco de un programa denominado "Partner Programm".

No lo es en cambio, precisaron los jueces europeos, en lo que se refiere a la venta directa de productos por la propia Zalando ("Zalando Retail").

Para decidir si la plataforma Zalando debía ser calificada de plataforma en línea de muy gran tamaño, la corte tuvo que determinar su número de destinatarios activos, que incluía el número de personas expuestas a la información procedente de vendedores terceros en el marco del Partner Programm.

Y concluyó que, dado que Zalando no podía distinguir, entre los más de 83 millones de personas que habían utilizado su plataforma las que quedaron expuestas a la información facilitada por vendedores terceros y las que no, Bruselas podía considerar que todas ellas estaban expuestas a la misma y se podía estimar que el número mensual medio de destinatarios activos ascendía a más de 83 millones, y no solo a unos 30 millones, como alegaba la empresa.

Por otra parte, el Tribunal General rechazó el argumento de Zalando de que las normas del Reglamento europeo sobre servicios digitales que establecen la calificación de plataformas en línea de muy gran tamaño vulneran los principios de seguridad jurídica, de igualdad de trato y de proporcionalidad.