La defensa de Bolsonaro pide absolución y reduce la trama golpista a "actos preparatorios"

"La absolución del expresidente Bolsonaro es imperiosa", dijo Paulo Cunha Bueno, uno de los defensores del exmandatario, ante los cinco jueces de la Primera Sala del Supremo, donde se celebra el juicio por golpismo contra ocho acusados, entre ellos el líder ultraderechista.

La defensa incidió en el hecho de que los cinco crímenes que le imputa la Fiscalía, por los que Bolsonaro podría ser condenado con hasta 40 años de prisión, requieren "violencia o grave amenaza", lo que desde su punto de vista no está probado en los autos.

"¿Donde está la violencia y la grave amenaza en una transmisión en directo por las redes sociales?", se preguntó Celso Vilardi, otro de los abogados de Bolsonaro y quien acusó al Ministerio Público de "subvertir" el Código Penal.

Subrayó además que, en caso de que la tesis de la Fiscalía fuera cierta, el complot golpista no pasaría de "meros actos preparatorios" que no pueden ser objeto de castigo.

"Por más extensa que sea la denuncia y use adjetivos fuertes, no se puede afirmar que hay algún acto que atribuya a Bolsonaro violencia o grave amenaza", reforzó Cunha Bueno.

Este punto es clave en el juicio, pues la acusación justifica que Bolsonaro y el resto de acusados también están detrás del asalto a Brasilia del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes de extrema derecha invadieron y vandalizaron las sedes de los tres poderes para incitar una intervención militar contra el actual presidente, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

Sin embargo, ambos letrados incidieron en que Bolsonaro, tras perder las elecciones de 2022, autorizó la transición del poder para que asumiera Lula, cambió los comandantes de las Fuerzas Armadas a petición del Gobierno entrante y que incluso -dicen- desincentivó a sus seguidores de tomar el camino de la violencia.

En este sentido, Cunha Bueno manifestó que "faltan elementos" para condenar al expresidente, pues la denuncia de la Fiscalía está basada en "narrativas y suposiciones".

La Primera Sala del Supremo analiza si Bolsonaro y siete de sus aliados, entre ellos antiguos ministros y militares, conspiraron para dar un golpe de Estado, tras perder las elecciones de 2022 frente a Lula.

El fiscal general, Paulo Gonet, sitúa a Bolsonaro en el centro de la trama y pidió en la víspera la condena de los ocho reos, a los que acusó de orquestar un "proyecto autoritario de poder".

Concluida la fase de sustentación oral de las defensas de los reos, el juicio quedará listo para una sentencia que se dictará la semana próxima, en sesiones previstas para los días 9, 10 y 12 de septiembre.