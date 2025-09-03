La forense argentina Mercedes Salado asesorará la búsqueda de desaparecidos en Siria

El primer consejo asesor de la institución estará compuesto por seis representantes de víctimas, tres de la sociedad civil siria y expertos internacionales, la propia Salado y el egipcio Hanny Megally, también miembro de la comisión de investigación de la ONU para Siria.

La argentina es directora para Eurasia y Oriente Medio del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que ya lleva una década asistiendo a la búsqueda de desaparecidos en Siria.

Según señaló la institución en un comunicado, se recibieron 250 solicitudes para formar parte del consejo y la selección final siguió un proceso transparente y participativo.

"Representa un paso significativo para garantizar que las voces de las familias, los supervivientes y la sociedad civil no solo sean escuchadas, sino que respalden activamente los esfuerzos de la institución", destacó su directora, la mexicana Karla Quintana.

Los miembros del consejo desempeñarán mandatos de cuatro años no renovables.