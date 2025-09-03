La ofensiva de verano rusa no consigue un gran avance pero mantiene a Ucrania bajo presión

Un total de 1.587 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano han sido capturados por Rusia en los últimos tres meses, según DeepState, una plataforma analítica ucraniana que proporciona actualizaciones diarias del mapa del campo de batalla.

Aunque la mayoría de los ataques de infantería rusa, el 33%, tuvieron como objetivo la ciudad de Pokrovsk, en la región de Donetsk, la mayor parte de los avances se produjeron a lo largo de la frontera con la cercana Dnipropetrovsk, señalan los analistas.

El comandante en jefe del ejército ruso, Valeri Gerasimov, afirmó la semana pasada que esto refleja su "iniciativa estratégica", pero fuentes ucranianas sostienen que el progreso no alcanza los objetivos claves de Rusia.

La campaña de verano no trajo “casi nada” a Rusia, según un comunicado del Ejército ucraniano, que se centró en cambio en el fracaso de los invasores a la hora de capturar Pokrovsk o cualquier otra ciudad importante y sus elevadas pérdidas, estimadas por Kiev en más de 84.000 soldados muertos y heridos en los últimos tres meses.

"A pesar de los avances moderados, Rusia no ha logrado un gran avance que permita a un gran grupo de fuerzas penetrar las defensas ucranianas y atacar nuestra retaguardia", explicó a EFE Oleksi Melnik, exasesor del ministro de Defensa de Ucrania y analista del Centro Razumkov.

Las fuerzas de defensa de Ucrania se enfrentan a una escasez de infantería y se están reformando para mejorar su eficiencia y la calidad del mando, pero recurren al uso masivo de los drones aéreos para limitar los avances rusos.

Ucrania sigue controlando partes de Chasiv Yar y Toretsk, lo que impide el avance ruso hacia Kramatorsk y Sloviansk, bastiones clave en la región. La batalla por Pokrovsk también persiste, ya que Rusia no puede cortar la crucial ruta de suministro ni desarrollar sus avances anteriores hacia Dobropillia.

Aunque las fuerzas rusas están logrando avances graduales en Dnipropetrovsk y cerca de Siversk, sus intentos de avanzar en Sumi y Jarkov (noroeste) se han estancado en medio de los contraataques ucranianos.

Según DeepState, Rusia ha capturado el 1% del territorio ucraniano en los últimos dos años y actualmente controla alrededor del 19% del país.

La “muy lenta anexión” de territorios ucranianos por parte de Rusia aún continúa, señaló el analista Melnik. Quien explica que el ejército invasor depende de bombas aéreas guiadas, drones y soldados de infantería, los que considera prescindibles y a los que lanza en ataques implacables.

La prioridad actual de Ucrania es “estabilizar la línea del frente”, sostiene Mikola Bielieskov, del Instituto de Estudios Estratégicos de Ucrania, señalando que la situación en el campo de batalla tiene un impacto determinante en la probabilidad de negociaciones genuinas.

“Mientras Rusia siga avanzando, no ve sentido en negociar”, dijo Bielieskov en una entrevista a Espreso TV.

La capacidad de Ucrania para detener finalmente al ejército ruso depende en gran medida del apoyo de sus socios extranjeros, muchos de los cuales aún no se han comprometido plenamente, enfatizó Bielieskov, señalando la importancia de las iniciativas de producción conjunta para equipar al ejército ucraniano.

Aunque algunos socios están actuando mucho más lento de lo esperado, el respaldo de unos 50 países hace probable que Rusia no logre aplastar la independencia de Ucrania a largo plazo, dijo Melnik a EFE.

El ritmo de los avances rusos se desaceleró un 18% en agosto en comparación con julio, mientras Rusia reubicaba algunas fuerzas a lo largo de la línea del frente, reduciendo el número de asaltos diarios, según DeepState.

Sin embargo, sus analistas prevén que la ofensiva se intensifique de nuevo en septiembre, una vez finalizada la rotación de tropas. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, también advirtió el martes que Rusia está concentrando fuerzas en ciertas zonas del frente.

Ante la escasez de vehículos blindados, es probable que Rusia siga recurriendo a los asaltos de infantería, argumenta el analista Oleksandr Kovalenko, del Grupo de Resistencia Informativa.

Ante las crecientes dificultades en Rusia para encontrar suficientes soldados, predice que el país invasor podría requerir pronto otra ronda de movilización obligatoria para reforzar sus fuerzas. "Ucrania debe prepararse", subrayó Kovalenko.