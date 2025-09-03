La productora de Will Smith firma un acuerdo con Paramount para impulsar películas

Los Ángeles (EE.UU.), 3 sep (EFE).- La productora de la estrella estadounidense Will Smith, Westbrook, selló un acuerdo con el gigante del entretenimiento Paramount Pictures para impulsar varias películas que puedan desarrollarse en franquicias, informó este miércoles Deadline.