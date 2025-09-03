Mundo

Las ventas de vehículos nuevos en Brasil crecen un 2,7 % hasta agosto

Río de Janeiro, 3 sep (EFE).- Las ventas de vehículos nuevos en Brasil crecieron entre enero y agosto de 2025 un 2,7 % en relación con el mismo período del año pasado, informó este miércoles la Federación Nacional de Distribuidores de Vehículos Automotores (Fenabrave).

Por EFE
03 de septiembre de 2025 - 20:45
En los primeros ocho meses del año fueron vendidas 1.667.295 unidades, entre automóviles, camionetas, furgonetas, camiones y autobuses, "el mejor" resultado de un acumulado hasta agosto desde 2014, según el presidente de Fenabrave, Arcelio dos Santos Junior.

En agosto, sin embargo, el resultado fue negativo con una caída del 5,05 % en el comparativo interanual y del 7,34 % frente a julio.

El realce fue para los vehículos eléctricos híbridos, con ventas de 118.066 unidades hasta agosto, un aumento del 74,9 % en comparación con agosto de 2024.

En cuanto a los vehículos eléctricos, fueron vendidos 44.887 en el período, un 10,1 % más que en los primeros ocho meses de 2024.

