Las ventas de vehículos nuevos en Brasil crecen un 2,7 % hasta agosto

Río de Janeiro, 3 sep (EFE).- Las ventas de vehículos nuevos en Brasil crecieron entre enero y agosto de 2025 un 2,7 % en relación con el mismo período del año pasado, informó este miércoles la Federación Nacional de Distribuidores de Vehículos Automotores (Fenabrave).