Las ventas de vehículos nuevos en Brasil crecen un 2,7 % hasta agosto

En los primeros ocho meses del año fueron vendidas 1.667.295 unidades, entre automóviles, camionetas, furgonetas, camiones y autobuses, "el mejor" resultado de un acumulado hasta agosto desde 2014, según el presidente de Fenabrave, Arcelio dos Santos Junior.
En agosto, sin embargo, el resultado fue negativo con una caída del 5,05 % en el comparativo interanual y del 7,34 % frente a julio.
El realce fue para los vehículos eléctricos híbridos, con ventas de 118.066 unidades hasta agosto, un aumento del 74,9 % en comparación con agosto de 2024.
En cuanto a los vehículos eléctricos, fueron vendidos 44.887 en el período, un 10,1 % más que en los primeros ocho meses de 2024.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy