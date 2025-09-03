Letonia duplicará su gasto en drones militares hasta 100 millones de euros

Spruds, que co-preside, junto con su homólogo británico, la conocida como Coalición de Drones, con una veintena de integrantes, afirmó que el año que viene el Ejército ucraniano y la Coalición de Drones "contarán con un total de 100 millones de euros" de Letonia, que está "duplicando su inversión en el desarrollo de drones".

El ministro dijo que el Centro de Competencia de Sistemas Autónomos inaugurado hoy cooperará con representantes ucranianos para desarrollar, testear y certificar no solo vehículos aéreos, sino también drones marítimos y terrestres.

"Si este año ha habido énfasis en los vehículos aéreos no tripulados, tenemos que dar el próximo paso", aseguró, y señaló que los drones de diversos tipos son una capacidad indispensable que "nos hace más fuertes".

Un oficial miembro de una delegación ucraniana, que se identificó solo como Maksím, intervino para desear éxito al nuevo centro, al que puso como ejemplo de cómo "una sociedad sana se une contra un vecino enfermo", en alusión a Rusia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Centro de Competencia de Sistemas Autónomos, situado en un polígono industrial a las afueras de Riga, juntará a expertos ucranianos y empresas letonas para desarrollar drones y tecnologías relacionadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El mayor letón Modris Kairiss, que dirige el centro, dijo a EFE que en él trabajan en estos momentos unos 18 ingenieros y especialistas, aunque está previsto que el número aumente rápidamente.

Durante la ceremonia de inauguración, Kairiss destacó que el principal cliente del centro serán las fuerzas armadas de Ucrania, pero indicó que a largo plazo espera que se desarrollen mercados de exportación para drones letones.

En una conversación informal con periodistas, el mayor general Kaspars Pudans, comandante en jefe de las fuerzas armadas de Letonia, se pronunció sobre las maniobras militares Zapad que llevarán a cabo este mes Rusia y Bielorrusia.

Al respecto, señaló que según Minsk, por parte de Bielorrusia participarán 7.000 efectivos, una cifra más baja que en ediciones anteriores.

Pudans afirmó que en total las maniobras podrían reunir a entre 20.000 y 30.000 soldados, pero que la guerra de Ucrania es un factor limitante.

"Es el principal factor que hemos estado siguiendo desde la primavera: si algunas de las fuerzas están siendo retiradas de Ucrania o si se están desplazando nuevas fuerzas desde Rusia central o el extremo oriental. Ni nosotros ni nuestros aliados han hecho en verdad observaciones de este tipo", aseveró.