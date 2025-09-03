Liberan en el Pacífico de Nicaragua más de 5.700 tortugas de paslama, especie en peligro

Las tortugas fueron liberadas del refugio de vida silvestre La Flor, municipio nicaragüense de San Juan del Sur, departamento de Rivas (sur), fronterizo con Costa Rica, donde nacieron en un vivero, hacia las aguas del océano Pacífico, indicó el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (Marena) en una declaración.

La liberación de esos 5.771 tortuguillos, que forma parte de la campaña nacional 'Juntos y juntas conservamos nuestras tortugas marinas', consiste en llevarlas de los refugios a la playa en donde son puestas en libertad en la arena a unos metros del mar.

El Marena destacó que sus guardas de áreas de conservación, junto con efectivos del Ejército de Nicaragua y de la Policía Nacional, fueron los encargados de liberar a los tortuguillos, y son los mismos que están a cargo de proteger las arribadas de las tortugas marinas

Al menos 69 turistas australianos, franceses y estadounidenses estuvieron presentes en la actividad de desove de tortugas, que inició hace cuatro días, de acuerdo con la información.

La Flor, junto al refugio de vida silvestre Río Escalante Chacocente, ubicado en el municipio de Santa Teresa, departamento de Carazo (suroeste), también en el Pacífico, acogen anualmente miles de tortugas durante "temporada de arribadas", que se extiende de julio a enero.

Los refugios de vida silvestre La Flor y Río Escalante Chacocente son dos de los siete lugares en el mundo donde arriban esas especies de tortugas, entre otras especies de animales que se encuentran en peligro de extinción, según el Marena.

Cualquiera de estas playas puede recibir hasta 4.000 tortugas en una sola noche, según los cálculos de la Dirección de Biodiversidad del Marena.

La cartera de Ambiente y Recursos Naturales espera que en esta temporada arriben unas 120.000 tortugas y eclosionen 1,8 millones de crías en la costa del Pacífico.

Después de vivir unos 15 años en el océano, las tortugas regresan a anidar a la misma playa donde nacieron, probablemente en luna nueva o luna llena, de ahí que las arribadas masivas se pueden predecir, según las autoridades, que cada año emiten un calendario posible de estos fenómenos.

La comercialización de huevos de paslama está prohibida en Nicaragua por ser una especie en peligro de extinción. Sin embargo, EFE ha constatado que algunos mercados, establecimientos y vendedores ambulantes burlan esa medida.