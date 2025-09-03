Los españoles priorizan cada vez más la defensa, pero sin llegar a la media europea

El Eurobarómetro que publica este miércoles el Parlamento Europeo, con datos del pasado mes de mayo, recoge este aumento trimestral de 10 puntos que coloca a la seguridad y la defensa como la tercera prioridad que más mencionan los españoles en cuanto a las tareas que debería abordar la UE, sólo superado por la educación y la investigación (42 %) y la competitividad, economía e industria (33 %).

España sigue siendo, no obstante, el único país de la Unión Europea en el que la educación y la investigación se mencionan con más frecuencia que el resto de prioridades. En una mayoría de países (14 de 27), particularmente en casi todo el flanco este, este puesto lo ocupa la seguridad y la defensa.

Otra decena de países preferiría que la Unión Europea priorizase la competitividad, economía e industria para reforzar su posición en el escenario global.

Los ciudadanos españoles también tienen ideas distintas al resto de los europeos respecto a qué temas debería abordar con más urgencia el Parlamento Europeo: mientras que en casi todos los países destaca la preocupación por la seguridad o por la inflación y el aumento del coste de la vida, en España el tema más mencionado es el apoyo a la sanidad pública.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por otro lado, el porcentaje de encuestados españoles que tiene una imagen positiva de la Unión Europea se mantiene por debajo del 50 % y cae dos puntos más, hasta el 47 %, respecto a la encuesta de enero y febrero de este año. La cifra está también por debajo de la media europea (52 %) y lejos de países como Portugal, Suecia o Irlanda, donde la aprobación supera el 70 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, más de tres cuartas partes de los españoles (76 %) cree que el país se ha beneficiado de su pertenencia a la UE a pocos meses de cumplirse el 40 aniversario de su adhesión y valoran especialmente que formar parte del bloque comunitario ha contribuido a mejoras en la economía española.

El Parlamento Europeo, por su parte, sólo evoca una imagen positiva para el 36 % de los españoles, dos puntos menos que en la encuesta anterior, y para un 41 % de los europeos. Pese a ello, un 77 % de los españoles y un 62 % de los europeos querrían ver a la Eurocámara en un papel "más relevante".

Además, aunque un 64 % de los encuestados en España es optimista sobre el futuro de la Unión Europea, un 42 % cree que las cosas "van por el mal camino" en el bloque comunitario. La cifra escala hasta el 54 % preguntados por la situación en España.