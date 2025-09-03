Lush cerró hoy sus tiendas en el Reino Unido en solidaridad con Gaza

Los escaparates de la empresa, que opera en unos 50 países, mostraron el mensaje 'Detengamos la hambruna en Gaza - Cerramos en solidaridad', en reflejo de "la angustia" que la firma y sus empleados sienten por la situación en la franja, indicó en un comunicado.

"Sabemos que muchos de nuestros clientes comparten la misma angustia ante las imágenes de Gaza", dijo la empresa, que pidió disculpas por los inconvenientes que pueda causar la clausura en esta jornada laborable.

La firma anunció también el relanzamiento de su jabón solidario Watermelon Slice (Rodaja de Sandía), el producto de recaudación de fondos más exitoso de su historia, que evoca los colores de la bandera palestina.

Según explicó, los beneficios de su venta se destinarán a servicios médicos para los gazatíes, incluidas organizaciones que preparan programas de prótesis para adultos y niños heridos en el conflicto.

Lush subrayó que el cierre de un día implica también la pérdida de impuestos para el Gobierno británico y confió en que el gesto sirva para que éste aumente la presión sobre Israel para detener la violencia y para que ponga fin a la venta de armas a ese país.

El primer ministro, el laborista Keir Starmer, dijo que el Reino Unido reconocerá el Estado palestino en la Asamblea General de la ONU este mes a menos que Israel acuerde un alto el fuego, permita la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, renuncie a anexiones en Cisjordania y se comprometa con un proceso de paz duradero.