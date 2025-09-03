México y EE.UU. acuerdan reforzar y sistematizar el combate al crimen organizado

Durante la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dejó claro que su Gobierno mantendrá la cooperación en seguridad, pero subrayó que nunca permitirá presencia militar extranjera en territorio nacional.

Sheinbaum recordó que el marco acordado con Washington en febrero se basa en “confianza mutua, responsabilidad compartida, respeto a las respectivas soberanías y cooperación sin subordinación”.

Durante el encuentro en Palacio Nacional, la gobernante mexicana presentó los logros de su estrategia de seguridad, en una cita en la que participaron también la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el canciller mexicano, Juan Ramón De la Fuente.

Más tarde, en una conferencia de prensa conjunta de Rubio y De la Fuente, el funcionario estadounidense sostuvo que las operaciones conjuntas contra el narcotráfico “siempre han existido”, pero ahora se busca “ampliar esa cooperación” hacia algo “más estructurado”.

“Se trata de sistematizar esa cooperación y de celebrar reuniones de manera regular”, indicó.

Asimismo, agradeció de manera explícita el respaldo del Gobierno de México.

“No hay gobierno en este momento que esté cooperando con nosotros más en la lucha contra la criminalidad que el Gobierno de México, el Gobierno de la presidenta (Claudia) Sheinbaum y se lo agradecemos muchísimo y queda mucho por hacer juntos”, dijo.

Rubio señaló que Sheinbaum ha dialogado sobre estos temas con el presidente estadounidense, Donald Trump, y que “se ha logrado mucho”.

El jefe de la diplomacia estadounidense reconoció con “respeto y admiración” la labor realizada en México para enfrentar a los “grupos narcoterroristas que amenazan, no simplemente a México y a Estados Unidos, amenazan la paz y la estabilidad del mundo”.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México aseguró que con este nuevo mecanismo binacional se verán “más y mejores resultados”.

De la Fuente destacó que las operaciones beneficiarán a ambos pueblos y que la reunión de Rubio con la presidenta mexicana “ha servido para marcar una ruta más definida” en materia de cooperación contra el narcotráfico.

También expresó su confianza en que el grupo de alto nivel “podrá informar de avances en los próximos meses”.

Rubio abordó además el tráfico de armas que ingresan a México desde su país y reconoció avances de la Administración Sheinbaum al referirse a “temas que hace mucho tiempo no se abordaban”, como la detención y entrega de 59 delincuentes de alto nivel requeridos por Estados Unidos.

Además de la lucha contra el narcotráfico, los mandatarios abordaron asuntos comerciales, como el superávit mexicano, los aranceles estadounidenses a productos agrícolas y el paso de exportaciones chinas por México, así como temas migratorios vinculados con el control fronterizo y la situación de los mexicanos en EE.UU.

El acercamiento diplomático llega en un momento en el que Washington ha redoblado sus acciones militares contra el crimen organizado en Latinoamérica y cuando México busca mantener un equilibrio entre la cooperación estratégica y la defensa de su soberanía nacional.