Países de Golfo condenan el peligroso llamado de ministro israelí de anexionar Cisjordania

"Estos incendiarios llamados confirman el enfoque continuo y sistemático de la ocupación para desestabilizar la seguridad y la estabilidad en la región, lo que refleja su insistencia en socavar las oportunidades de paz y su flagrante desafío a las convenciones internacionales, así como su continua violación de todas las leyes y normas", indicó el secretario general de la alianza, Jassim Mohamed al Budaiwi.

En un comunicado, instó a la comunidad internacional a tomar "medidas inmediatas y disuasorias" para detener estos llamamientos y las "peligrosas prácticas de las fuerzas de ocupación israelíes".

Y afirmó el apoyo del CCG en "la lucha contra estas declaraciones y prácticas agresivas" y en el respaldo a los derechos legítimos del pueblo palestino, en primer lugar el establecimiento de su Estado independiente con las fronteras del 4 de junio de 1967, con Jerusalén Este como su capital.

Smotrich pidió este miércoles al primer ministro, Benjamín Netanyahu, que Israel se anexione un 82 % de Cisjordania ocupada, excluyendo únicamente las grandes ciudades palestinas.

Según dijo en un mensaje difundido por su oficina, su plan busca "máximo territorio y mínima población" para "mantener una clara mayoría judía en un Estado de Israel judío y democrático".

El ministro propuso que, en una primera fase, los palestinos de Cisjordania, a la que se refirió por su nombre bíblico, Judea y Samaria, sigan bajo la administración de la Autoridad Palestina, aunque planteó sustituirla más adelante por "alternativas civiles regionales de gestión".

El CCG está formado por Arabia Saudí, Kuwait, Omán, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Baréin, los dos últimos los únicos que tienen una relación diplomática con Israel en la región del golfo.